قبل الموعد بدقيقة.. سبيس إكس تؤجل إطلاق 60 قمرا صناعيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، كان يفترض أن ينطلق صاروخ "فالكون 9" الحامل على متنه 60 قمرا صناعيا صغيرا من طراز "ستارلينك" الساعة 20.37 الأحد 28 فبراير بتوقيت الشاطئ الشرقى الأمريكى (الساعة 04.37 بتوقيت موسكو)،

فيما لم يذكر ناطق باسم الشركة سبب تأجيل إطلاق الصاروخ قائلا إنه من غير المستبعد أن ينطلق الصاروخ فى 1 مارس.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن المرحلة الأولى للصاروخ كانت تستخدم قبل ذلك 7 مرات.

يذكر أن شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك" مخصصة لضمان دخول الإنترنت السريع بفضل نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية الصغيرة فى مدار الأرض.

وسيكلف شركة "سبيس إكس" إطلاق 11 ألف قمر صناعى بوزن 500 كيلو جرام وصيانتها 10 مليارات دولار.