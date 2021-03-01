أغرب الأزياء فى حفل جولدن جلوب 2021

جدة - نرمين السيد - وأقيم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بسبب انتشار فيروس كورونا فى مدينتين مختلفتين. وتألق الكثير من المشاهير فى اختيار أزياء أنيقة تلفت الأنظار خلال الحفل، ويوجد آخرون حرصوا على الظهور فى إطلالات غريبة. ومن بين أغرب الإطلالات التى ظهرت فى حفل جولدن جلوب "سينثيا إريفو"، وهى الممثلة التى اختارت الظهور بفستان النيون. بينما فضلت روزاموند الظهور بفستان ضخم من التول ذات اللون الأحمر وقامت بتنسيقه مع حذاء غريبة سوداء اللون. وارتدت الفنانة الإيرلندية نيكولا كوجلان فستان ضخم من التول الليمونى الباهت والذى أظهرها ضخمة بشكل مبالغ فيه. وظهر الممثل والكاتب والمخرج الكندى دانيالى جوزيف ليفى، فى الحفل مرتديا بدلة صفراء، وأسفلها تيشرت هاى كول أصفر وبه ترتر أصفر لامع.

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