بغراء يستخدم فى الماكياج.. رواد الفضاء يسدون ثقب فى محطة فضائية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مفاوضات الطاقم مع الأرض، والتى بثتها وكالة "ناسا": "سيستخدم رائد الفضاء سيرجى ريجيكوف، ملاعق ومانعات تسرب "هيرميتال" و"أناتيرم" وغراء ماستيك وورق صنفرة وقطع من المطاط الرغوى وأغشية بلاستيكية فلورية ومناديل كحولية وبطانات معدنية وشريط كهربائى لإزالة الفتحة.

وسيتم برفقة سيرجى كود سفيرشكوف بنظارات واقية وأجهزة تنفس وقفازات مطاطية ويخطط رواد الفضاء أيضًا لاستخدام مثقاب ومكنسة كهربائية فى هذه الأعمال.

وبعد يوم من البحث عن تسرب محيّر باستخدام مجهر خاص، الأربعاء، سيقضى الطاقم، الخميس، فى البحث عن تسرب ثان، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلاً عن نصوص محادثات بين رواد الفضاء الروس ومركز التحكم فى الرحلة.

ويبدو أن الطاقم يتعامل بهدوء مع هذه المشكلة، لكن التسريبين تسببا فى انخفاض واضح فى الضغط وتراجع أسرع من المتوقع فى إمدادات الأكسجين الثمين، بحسب رواد الفضاء، بقيادة رائد الفضاء سيرجى ريجيكوف.

وتجدر الإشارة إلى أن الصمغ سوف يصنع على أساس راتنج سانداراك، الذى يتم استخراجه من الصنوبريات فى شمال أفريقيا، غالبًا ما يستخدم هذا الغراء للماكياج.