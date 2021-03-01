فيديو.. نفوق حوت عنبر طوله 18 متراً قبالة الساحل الصينى

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، إنه لم يُعثر على أى آثار لجروح بجسد الحوت البالغ وزنه 40 طناً مما يترك السؤال حول سبب نفوقه دون إجابة حتى الآن. وأضافت الوكالة، بحسب "يورو نيوز"، أن تحقيقا سيتم إجراؤه لتحديد أسباب نفوق الحوت.

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