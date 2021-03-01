على طريقة الجلد البشرى.. تطوير جهاز استشعار باللمس

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تيك اكسبلور" للأخبار التقنية، اليوم الاثنين، أن مشروع الفريق البحثى من قسم الهندسة الطبية الحيوية فى جامعة مدينة هونغ كونغ الصينية، قدم رؤية جديدة فى تصميم المستشعرات اللمسية، حيث يمكن أن تسهم فى مختلف التطبيقات فى مجال الروبوتات، مثل صناعة أطراف صناعية ذكية، والتفاعل بين الإنسان والروبوت فى المنزل والحياة اليومية.

وقال الباحث المشارك فى الدراسة شين ياجينغ بحسب "سبوتنيك": إن السمة الرئيسة لجلد الإنسان هى القدرة على استشعار قوة الأجسام عند ملامستها من خلال استشعار حجمها، وضبط الطريقة التى يجب أن نحمل بها الجسم بثبات، بواسطة أيدينا وأصابعنا، أو إلى أى مدى يجب أن نحكم عليه.

وبيّن ياجينغ أنه وفريقه البحثى طوروا القابض الآلى ليحاكى هذه الميزة المهمة من جلد الإنسان.

وتابع ياجينغ: "طورنا خوارزمية فائقة الدقة للمس باستخدام التعلم العميق، حيث يمكن أن تساعد فى تحسين الدقة المادية لاستشعار اللمس، مع أقل عدد من وحدات الاستشعار، وبالتالى تقليل عدد الأسلاك والوقت اللازم لإرسال الإشارات".

وصمم الباحثون المستشعر مع بنية متعددة الطبقات مثل جلد الإنسان، ويتضمن فيلما مرنا وممغنطا، يبلغ سمكه نحو 0.5 مم كطبقة علوية، بحيث عندما تمارس عليه قوة خارجية، يمكنه اكتشاف تغيير المجال المغناطيسى من تشوه الفيلم.

ويمتلك القابض الآلى ميزة أخرى تشبه جلد الإنسان، وهى الدقة الفائقة اللمسية، والذى يسمح له بتحديد موقع المحفز بأكبر قدر ممكن من الدقة.