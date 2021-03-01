صور.. الفاشون بلوجر عهود أشرف: بصمم الأزياء من الألف الياء

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار افتتحت الفاشون بلوجر عهود أشرف، أتيلية جمعت فيه الفساتين التى صممتها منذ بدايتها فى المجال.

وأعربت عهود أشرف، عن سعادتها بهذه الخطوة وبردود الأفعال، خصوصًا من قبل البلوجر، مضيفة: "بصمم الأزياء من الألف إلى الياء".

وأوضحت أن من أشهر البلوجرز الذين ارتدوا فساتين منها أيسل خالد، روان علاء، عايشة كمال، إيمان رشاد، ندى عباس، هند مدحت.