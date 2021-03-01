فيديو.. عروض مبهرة لـ500 طائرة بدون طيار فى سماء مدينة صينية

جدة - نرمين السيد - وأضاءت 500 طائرة بدون طيار، السماء ليلا، فى مدينة قوانغتشو جنوب الصين ضمن فعاليات مهرجان الفوانيس الصينى التقليدى. وشكلت الطائرات بدون طيار صور مجسم ثلاثى الأبعاد "لشهداء صينيين من أجل تكريم الجنود الشجعان على الحدود" وفقا لشبكة CGTN الصينية. ووفقا للشبكة فقد احتضنت "مدينة قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين سلسلة من أنشطة مهرجان الفوانيس على ضفاف بحيرة باى إى، حيث أضاءت 500 طائرة بدون طيار سماء الليل، وشكلت صورة رائعة على شكل فوانيس وحيوانات متنوعة فوق النهر، مما أضفى بريقا على مهرجان الفوانيس الصينى التقليدى".

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