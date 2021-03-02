رغم انتشار كورونا فى أمريكا .. آبل تفاجئ عملائها بقرار سار

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "فون آرينا" التقنى، أن شركة آبل قالت، فى بيان لها: "قررنا إعادة فتح متاجرنا بالكامل للعمل، ولكن فقط لاستلام أجهزتك التى قمت بشرائها أونلاين، أو لإصلاح جهازك الذى تواصلت لأجله بنفس الطريقة، نود خدمتكم كالمعتاد ولكن الظرف الراهن يلزمنا بهذه الإجراءات".

وأكدت "آبل" على جميع المستهلكين والعاملين أيضًا، بمتاجرها على اتخاذ الإجراءات وارتداء "الكمامات"، بالإضافة للتباعد الكافى لضمان سير العمل على أفضل وجه دون وقوع أى خسائر من خلال انتقال العدوى.