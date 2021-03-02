جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "فون آرينا" التقنى، أن شركة آبل قالت، فى بيان لها: "قررنا إعادة فتح متاجرنا بالكامل للعمل، ولكن فقط لاستلام أجهزتك التى قمت بشرائها أونلاين، أو لإصلاح جهازك الذى تواصلت لأجله بنفس الطريقة، نود خدمتكم كالمعتاد ولكن الظرف الراهن يلزمنا بهذه الإجراءات".
وأكدت "آبل" على جميع المستهلكين والعاملين أيضًا، بمتاجرها على اتخاذ الإجراءات وارتداء "الكمامات"، بالإضافة للتباعد الكافى لضمان سير العمل على أفضل وجه دون وقوع أى خسائر من خلال انتقال العدوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم انتشار كورونا فى أمريكا .. آبل تفاجئ عملائها بقرار سار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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