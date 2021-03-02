قبل بدء الحلقة.. يونس والصبحاوية يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تصدره تويتر، معلقا: "من قبل م نبدأ حلقتنا يونس والصبحاويه التريند الأول فى مصر على تويتر .. صباحكوا فل يا أجمد صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أفضل وقت"، "رقم واحد للأبد"، "صباحك أحسن مع يونس"، "السعادة".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم والنشرة المرورية، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.