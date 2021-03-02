صور.. اللون الأبيض فى ربيع 2021

جدة - نرمين السيد - ويعد الأبيض من الألوان التى تتناسب مع أجواء فصل الربيع، بالإضافة إلى دوره فى الظهور بإطلالات جذابة وأنيقة لـ الكاجوال والسهرات. ويفضل الكثير ارتداء الفساتين البيضاء لما تمنحه من أناقة وجاذبية على اختلاف أشكالها، فهناك الفساتين ذات التول الأبيض والأكمام الطويلة والأكتاف الساقطة. ويستعين البعض بالفساتين الميدى الماكسى، ويمكن ارتداء الفساتين ذات تصميم مربع على الصدر وتتناسب فى الإطلالات الرسمية. وهناك التصميمات الواسعة ذات النقشات المبهجة والتى يمكن ارتداؤها فى الخروجات الكاجوال.

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