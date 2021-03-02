نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب محور 26 يوليو وسلوك روض الفرج

جدة - نرمين السيد - وأكد صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى وكذلك الطرق المؤدية إليها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، وهناك بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق المنيب والبساتين ودار السلام والمرج والخصوص.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد ما عدا محور صفط ويفضل سلوك أحمد عرابى.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد ما عدا مطلع كوبرى الفردوس ويفضل سلوك محور النصر، وأعلى كوبرى المطرية والحلمية ويفضل سلوك سرايا القبة.

وقال إن محور 26 يوليو يشهد ازدحاما لذلك نصح بسلوك محور روض الفرج، أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.