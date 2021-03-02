ممثل إنجليزى يربح مبلغا طائلا من الرد على معجبيه

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة "ذا صن البريطانية، بأن ممثلا إنجليزيا استطاع تحصيل مبلغ ضخم من خلال استغلال رسائل معجبيه، حيث استخدم أحد تطبيقات الهاتف لإرسال مقاطع فيديو خاصة لهم مقابل مبلغ مالى.





وخلال عام 2020 فقط، أرسل الممثل الإنجليزى الشهير جيمس باكلى، والذى يبلغ من العمر 33 سنة، ما يقرب من 10 آلاف مقطع فيديو، يظهر فيها بشخصية "جاى كارترايت" من الفيلم الكوميدى البريطانى "إنبيتوينرز 2".

وربح باكلى حوالى 300 ألف جنيه إسترلينى من خلال بيع فيديوهات يخصصها للجماهير، حيث كان يرسل المقطع الواحد بـ بـ41.25 جنيه إسترلينى.

وقال الممثل الإنجليزى فى تصريحات لـ "ذا صن": "فى بادئ الأمر كنت أعتقد أن الرد الرسائل التى تأتى من المعجبين سيسبب لى الإزعاج، حتى اكتشفت أننى أستطيع أن أرد عليهم مقابل المال".

وكشف جيمس باكلى عن السر الذى يدفع المعجبين من أجله، قائلًا: "إذا كنت تريد منى أن أهنئ عيد ميلاد أخيك أو ربما ألقى بعض الإساءة على صديق لك مقبل على الزواج، يمكننى أن أفعل ذلك كله من أجلك، مقابل الحصول على المال".