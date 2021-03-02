أغرب صور لـ الكندية شارلوت لوبون

جدة - نرمين السيد - وتألقت شارلوت فى مجال الأزياء والموضة حتى نالت شعبية كبيرة فى كندا. ولم تكتف بموهبتها فى الموضة والأزياء فقط بل قامت باستغلال مواهبها فى التمثيل وتقديم البرامج. وتحرص لوبون على نشر صور غريبة لها تثير دهشة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

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