ناسا تكشف عن اختراق كويكب عملاق مدار الأرض

جدة - نرمين السيد - وأشارت ناسا إلى أن الكويكب يسافر بسرعة تزيد عن 44.000 ميل فى الساعة.
وطالبت ناسا الأجسام القريبة من الأرض بمتابعة حركة المذنب على مدار الساعة فى نطاق مهامه الروتينية لرصد وتعقب الأجسام الفضائية التى تقترب من الأرض.
وأوضحت ناسا أن الكويكب 1999 RM45 سيتجاوز بأمان الأرض فى 2 مارس فى نحو الساعة 7.52 مساء بالتوقيت الشرقى، أى ما يعادل 12.53 صباحا فى 3 مارس بتوقيت جرينتش.
وعادة ما تكون الصخور الفضائية صغيرة الحجم أى أقل من 150 مترا ولكن هذا الكويكب كبير الحجم ومن المحتمل أن يتصادم مع مدار الأرض، وفقا لما جاء فى صحيفة "بوب ستار".
ويعد ذلك ليست المرة الأولى التى يمر بها ذلك الكويكب بمدار الأرض، فقد حدث مسبقا فى 14 سبتمبر 1999، ولكن من المقرر أن يمر بسلام وسيكون على مسافة آمنة من الأرض.
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