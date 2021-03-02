على طريقة تيك توك.. فيسبوك تطرح تطبيق BARS

جدة - نرمين السيد - ويسمح تطبيق "BARS" بتسجيل فيديو قصير مدته 60 ثانية، فى نسخة تجريبية متاحة حاليا لأجهزة آيفون فقط، على أن تظهر لكل الهواتف قريبا، وفقا لما جاء فى موقع "فون آرينا". ويتميز التطبيق الجديد الذى طرحته فيسبوك بسهولته الشديدة ويوفر لمستخدميه "فلترات" صوتية ومرئية. يذكر أن التطبيق دشنه مجموعة من مطربى الراب، وسيظل فى نسخة تجريبية حتى يحقق تحميلات ضخمة، ثم يصبخ متاحا للجميع على كل المنصات.

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