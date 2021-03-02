شركة صينية تطرح شاحنة بوقود الهيدروجين تستخدم فى كنس الشوارع

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن تلك المركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بقدرة 100 كيلو واط. وطرحت تلك المركبة التى تستخدم ككناسة فى الشوارع من خط الإنتاج بمصنع الشركة فى مدينة باوتو. وتستخدم أسطوانات تخزين الهيدروجين فى الشاحنة خلايا وقود غشاء تبادل البروتون، التى طورتها جامعة شانجهاي جياوتونج بشكل مستقل. ومن الممكن أن تعمل الشاحنة فى أوقات البرد الشديدة التى قد تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر. وستسعى الشركة لتطوير سلسلة من الشاحنات الثقيلة التى تعمل بخلايا وقود الهيدروجين والمصممة للاستخدام لأغراض متعددة، بحسب ما نقلت وكالة "شينجوا".

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