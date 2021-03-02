تويتر تصنف التغريدات المضللة حول لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للشركة فإنه فى حالة نشر أى من الحسابات على المنصة خمس معلومات ضد سياسة المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا سيؤدى ذلك إلى تعليق دائم للحساب.

وأوضحت أنها منذ تقديم توجيهات متعلقة بالفيروس التاجى فى ديسمبر 2020 أزالت أكثر من 8400 تغريدة فى جميع أنحاء العالم.

فى الوقت الراهن، يتم تطبيق التصنيفات من قبل موظفى "تويتر"، ولكن مستقبلا سيتم إدراج المراجعة الآلية جنبا إلى جنب مع المراجعة البشرية لتحديد التغريدات التى تنتهك سياسة التضليل الخاصة بفيروس كورونا.

وتعمل المنصة كذلك على دعم مستخدميها بهدف الحصول على معلومات صحية دقيقة من الخبراء والسلطات الصحية.

وكانت "تويتر" أعلنت مسبقا أنها ستحدد مع شركاء الصحة العامة المعلومات الخاطئة عن اللقاح والتى يتعين حذفها لما تنطوى عليه من أضرار.