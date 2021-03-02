معلمة بوليفية تصمم فواصل بين الطلبة لحمايتهم من كورونا

جدة - نرمين السيد - ولجأت المدرسة التى تدعى عايدة فى إحدى مدارس بوليفيا إلى الاستغناء عن راتبها لحماية طلابها من العدوى.

وصممت حواجز على شكل شباك مصنعة من الخشب والبلاستيك لفصل الطلاب عن بعضهم، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

وحرصت عايدة على توفير حماية الطلاب مع عودة العملية التعليمية بالمدارس لاقتناعها بعدم فائدة الدراسة عن بعد.