لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير صدور الدجاج

جدة - نرمين السيد - وهناك طريقة شهية لتحضير صدور الدجاج لأصحاب الدايت لتميزها باحتوائها على سعرات حرارية قليلة ونسبة قليلة من الدهون. ومن المقادير التى نحتاجها لوصفة صدور الدجاج لأصحاب الدايت: -ملعقة صغيرة من الزيت النباتى. -2 صدر دجاج. -ربع كوب من عصير الليمون. -2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -ملعقة صغيرة من إكليل الجبل المفروم. طريقة التحضير: تدهن الصينية بالزيت النباتى وتدخل الفرن على حرارة 200 درجة مئوية. وفى وعاء توضع الدجاج وإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون وإكليل الجبل والملح والفلفل الأسود، وخلط المكونات معا. تدخل صدور الدجاج على صينية بالفرن لمدة 60 دقيقة مع الحرص على تقليبها حتى مرور نصف وقت الطبخ ثم تقدم ساخنة.

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