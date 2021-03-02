شركة تسعى لتصميم أول فندق بالفضاء

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يأتى الفندق فى الفضاء بمدار أرضى منخفض وتكون المحطة على شكل حلقة وسوف تدور لخلق جاذبية اصطناعية.

ويتم وضع كبسولات سياحية خارج المبنى، ويتكون الفندق من غرفا ودور سينما ومطاعم وصالات رياضية ومنتجع سياحة، وستؤجر تلك الكبسولات أو بيعها للشركات الخاصة والحكومات، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

وفى حالة تنفيذ المشروع بالكامل، فسيكون هذا الموقع هو أكبر ما تم إطلاقه فى الفضاء على الإطلاق، ولكن لم يتم الكشف عن تكاليف التطوير والبناء.

وقال مؤسس مؤسسة جيتواى، جون بلينكو، إن دوارن الفندق أمر ضرورى، لأنه من المستحيل إبقاء الناس فى محطة فضائية بدون جاذبية لفترات طويلة من الزمن.