جوجل تطرح تحديثات جديدة لهواتف آيفون

جدة - نرمين السيد - وطرحت جوجل تحديثا لتطبيق البريد الإلكترونى "Gmail" وعدد من التطبيقات الأخرى التابعة لها، وفقا لما جاء فى "جى إس إم آرينا". وتضمنت قائمة تحديثات جوجل تطبيقات "Google Meet" و"Google Sheets" و"Google Docs" و"Google Calendar". وتدعم معظم التطبيقات المحدثة من قبل شركة جوجل واجهة المستخدم الجديدة لنظام تشغيل "آى أو إس 14"، علاوة على أنها تضمنت إصلاحات لبعض الأخطاء وتحسينات كبيرة فى الأداء، وزيادة فى ضوابط الخصوصية.

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