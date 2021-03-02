خامل منذ قرون.. ثوران بركان فى إندونيسيا ورماده يلامس الغيوم

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "رويترز" عن مركز علم البراكين فى إندونيسيا أن بركان جبل سينابونغ نفث سحابة من الرماد الساخن وصل ارتفاعها إلى خمسة كيلومترات.
وزاد نشاط بركان جبل سينابونغ منذ العام الماضى وأعلنت مقاطعة سومطرة الشمالية أن التحذير من البراكين بات عند ثانى أعلى مستوياته.
وقال مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية فى البلاد، بحسب "سكاى نيوز"، إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، لكن مسؤولا حث السكان فى وقت سابق على البقاء على مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات من الفوهة.
وأظهرت مقاطع فيديو حالة من القلق سادت بين سكان المناطق المحيطة بسبب ثوران البركان.
وهناك قرابة 130 بركانا نشطا فى إندونيسيا وهو أكبر عدد من البراكين النشطة فى أى من دول العالم.
وظل بركان جبل سينابونغ خاملا لقرون حتى ثار فى 2010.
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