بعد انخفاضها بسبب كورونا.. وكالة الطاقة: انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ترتفع

جدة - نرمين السيد - قالت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الثلاثاء، إن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية انخفضت بنسبة 5.8 بالمئة فى 2020 عندما أبطأ كورونا النشاط الاقتصادى لكنها ارتفعت فى نهاية العام وتواصل الارتفاع.





وذكر المدير التنفيذى للوكالة، فاتح بيرول، بحسب "روسيا اليوم"، أن عودة انبعاثات الكربون العالمية للزيادة قرب نهاية العام الماضى تمثل تحذيرا قويا من أن الجهد المبذول لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة على مستوى العالم ليس كافيا.

وأضاف: "إذا تأكدت التوقعات الراهنة للانتعاش الاقتصادى العالمى هذا العام، وفى ظل غياب تغيرات سياسية كبيرة فى الاقتصادات الكبرى فى العالم، من المرجح أن ترتفع الانبعاثات العالمية فى 2021".

وقالت الوكالة فى تقرير إن "الصين أكبر مصدر لغازات ظاهرة الاحتباس الحرارى، كانت الدولة الوحيدة التى شهدت ارتفاعا فى الانبعاثات العام الماضى بنسبة 0.8 بالمئة عن مستوياتها فى 2019".

وفى الهند ثالث أكبر مصدر للانبعاثات فى العالم، زادت الانبعاثات عن مستوياتها فى 2019 اعتبارا من سبتمبر الماضى مع زيادة النشاط الاقتصادى وتخفيف القيود.

وقادت الاقتصادات الكبرى زيادة فى ديسمبر عندما ارتفعت الانبعاثات بنسبة 2 بالمئة عن مستواها فى ديسمبر 2019 بسبب زيادة الطلب على الطاقة نتيجة لانتعاش النشاط الاقتصادى.