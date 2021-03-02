تحدث لكل الأعمار.. كيف يمكن إنقاذ حياة شخص من نوبة حساسية مفاجئة؟

جدة - نرمين السيد - ويؤدى الورم الشديد فى الأغشية المخاطية والأعضاء التنفسية وردود الفعل المشابهة لصدمة الحساسية وبعدها إلى الوفاة.

وأوصت أخصائية المناعة والحساسية، ناديجدا لوجينا، فى مقابلة مع قناة "360" الروسية، بأنه عند ظهور أعراض الحساسية الشديدة يجب استدعاء الإسعاف على الفور.

وأشارت إلى أن الأدوية الخاصة، التى لا تتوفر دائما لدى الشخص، يمكن أن تساعد فى كثير من الأحيان عند حدوث نوبة، فى الوقت نفسه، غالبا ما يكون الوقت المحدد لتخفيف الأعراض لدى المريض غير معروف.

وشددت على أن الحساسية الشديدة غالبا ما تحدث بسبب الأدوية.

وقالت الأخصائية: "يمكن أن يحدث رد فعل تحسسى لأول مرة فى الحياة فى أى عمر. عندما يذهب الناس إلى مكان جديد، يجب أن نكون أكثر حرصا مع تلك المنتجات الغريبة بالنسبة إلينا. خاصة إذا كانت هناك مشاكل فى الجهاز الهضمى أو نوع من أمراض الحساسية".

وأشارت لوجينا إلى أن معظم أنواع الحساسية يمكن معالجتها، باستثناء الحساسية تجاه الأدوية ولدغات الحشرات السامة. الربو القصبى، الشرى، الوذمة الوعائية المتكررة قابلة للعلاج، لذلك إذا وجدت علامات رد فعل تحسسى لديك، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب وبدء العلاج.