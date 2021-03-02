رسمها تشرشل.. لوحة مراكش فى الحرب العالمية الثانية تثير الجدل

جدة - نرمين السيد - أثار بيع لوحة فريدة من نوعها رسمها رئيس الوزراء البريطانى السابق السير وينستون تشرشل، كانت مملوكة للفنانة أنجلينا جولى، مقابل 7 ملايين جنيه إسترلينى فى مزاد فى لندن، الجدل حول مضمون اللوحة وكذلك السعر الباهظ الذى انتهت به الصفقة.





وصل سعر بيع اللوحة، وفقًا لشبكة "بى بى سى" البريطانية، إلى ما يقرب من أربعة أضعاف لأعلى تقدير قبل البيع، وحطم البيع بهذا المبلغ الرقم القياسى السابق للوحة تشرشل، والذى كان أقل بقليل من 1.8 مليون جنيه إسترلينى.

تتميز هذه اللوحة بقصة غريبة، إذ تم رسمها فى مراكش خلال الحرب العالمية الثانية لمشهد وهو برج ومسجد الكتبية، واشتراها حينها مشترى مجهول، ووصفه متحدث باسم صالة كريستى للمزادات بأنه من أهم أعمال تشرشل.

وقال متحدث كريستى: "بصرف النظر عن مصدره المميز، فهو المشهد الوحيد الذى صنعه خلال الحرب"، واستوحى تشرشل الفنان الإلهام من المدينة المغربية ورسم أعمالًا زيتية لبرج مسجد الكتبية عقب مؤتمر الدار البيضاء عام 1943.

وبعدما انتهى من رسمها، سلمها لزميله الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت، ووجد العمل الفنى طريقه فى النهاية إلى يدى الممثلة أنجلينا جولى، إذ اشترتها عندما تم عرضها للبيع فى "نيو أورلينز" عام 2012، وكانت اللوحة واحدة من بعض القطع المهمة التى امتلكته هى وبراد بيت عندما كانا معا.

ولكن عند عرضها مؤخرًا للبيع، حطمت التوقعات وتم بيعها بمبل نهائى 7 ملايين جنيه إسترلينى، بعدما كان أقصى توقع للبيع بمبلغ يتراوح من 1.5 إلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى.