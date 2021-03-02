وصل سعر بيع اللوحة، وفقًا لشبكة "بى بى سى" البريطانية، إلى ما يقرب من أربعة أضعاف لأعلى تقدير قبل البيع، وحطم البيع بهذا المبلغ الرقم القياسى السابق للوحة تشرشل، والذى كان أقل بقليل من 1.8 مليون جنيه إسترلينى.
تتميز هذه اللوحة بقصة غريبة، إذ تم رسمها فى مراكش خلال الحرب العالمية الثانية لمشهد وهو برج ومسجد الكتبية، واشتراها حينها مشترى مجهول، ووصفه متحدث باسم صالة كريستى للمزادات بأنه من أهم أعمال تشرشل.
وقال متحدث كريستى: "بصرف النظر عن مصدره المميز، فهو المشهد الوحيد الذى صنعه خلال الحرب"، واستوحى تشرشل الفنان الإلهام من المدينة المغربية ورسم أعمالًا زيتية لبرج مسجد الكتبية عقب مؤتمر الدار البيضاء عام 1943.
وبعدما انتهى من رسمها، سلمها لزميله الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت، ووجد العمل الفنى طريقه فى النهاية إلى يدى الممثلة أنجلينا جولى، إذ اشترتها عندما تم عرضها للبيع فى "نيو أورلينز" عام 2012، وكانت اللوحة واحدة من بعض القطع المهمة التى امتلكته هى وبراد بيت عندما كانا معا.
ولكن عند عرضها مؤخرًا للبيع، حطمت التوقعات وتم بيعها بمبل نهائى 7 ملايين جنيه إسترلينى، بعدما كان أقصى توقع للبيع بمبلغ يتراوح من 1.5 إلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسمها تشرشل.. لوحة مراكش فى الحرب العالمية الثانية تثير الجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.