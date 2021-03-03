مايكروسوفت تطلق خاصية تيمز كونيكت لتعزيز مشاركة المعلومات  

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات فى العالم، أنها سوف تطلق خاصية جديدة فى وقت لاحق من العام الجارى، لمشاركة المعلومات فى منصة "مايكروسوفت تيمز".





وتختلف الخاصية الجديدة، التى تدعى "تيمز كونيكت" وفق ما أورده موقع "زد دى نت" الإلكترونى التقنى - عن خاصية "تيمز جيست أكسيس" Teams Guest Access، فى أن الأخيرة تمكن المستخدم من إضافة مستخدم خارجى إلى بيئة منصة "تيمز" الخاصة به، أما باستخدام قنوات "تيمز كونيكت" فيمكن لمؤسسات متعددة مشاركة قناة واحدة يمكن لجميع الأعضاء الوصول إليها، ما يجعلها مناسبة أكثر فى المواقف التى تتعاون فيها مؤسسات متعددة معا فى مشروع معين.

وأعلنت الشركة الأمريكية أن منصة "تيمز" ستدعم التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الفردية، إلى جانب الإعلان عن إمكانية تنظيم ندوات عبر الإنترنت تضم نحو 1000 شخص عبر المنصة، إذ سيتمكن المشاركون فى هذه الندوات من استخدام الخصائص التى تتيحها المنصة فيما يتعلق بمشاركة المعلومات والملفات.

يشار إلى أن مايكروسوفت تيمز، هى منصة ذات نظام أساسى موحد للاتصال والتعاون يجمع بين المحادثات واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات.