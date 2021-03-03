نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب محور صفط

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى وكذلك الطرق المؤدية إليها.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، وهناك بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق البساتين والطريق الدائرى.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد ما عدا محور صفط ويفضل سلوك أحمد عرابى.

أما بالنسبة للقاهرة هناك ازدحام بالمطرية ونصح بسلوك كوبرى القبة وشارع مصر والسودان، كما حذر من كوبرى الفردوس لوجود أعمال توسعة هناك.

وللقادمين من الجيزة إلى القاهرة يفضل سلوك تلك الكبارى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.