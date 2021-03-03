صور.. ملابس يمكن تنسيقها مع التنورة البليسية الجلد

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جدة - نرمين السيد - ولا تخلو خزانة فتاة من التنورة البليسية الجلد سواء القصيرة أو متوسطة الطول، لكونها تتلاءم مع مختلف الأذواق بداية من المرأة الهادئة حتى الجريئة.
وتستعين الكثير من الفتيات بالبلوفر التريكو أو توب من الحرير لارتدائها مع التنورة البليسية الجلد، للظهور فى لوك كاجوال أنيق دون مجهود بالإضافة إلى الشعور بالدفء.
وللفتيات اللاتى تبحث عن إطلالة غير تقليدية يمكن تجربة التنورة القصيرة مع بوت طويل أو قصير حتى تتلائم مع الخروجات الرسمية وغير الرسمية، لأن ذلك يمنح مرتديته التألق والثقة بالنفس.
ومن الممكن تنسيق الجاكيت بمختلف أشكال سواء كان فرو أو جلد أو بليزر مع التنورة البليسية الجلد، لأن تلك الطريقة تتناسب مع مختلف الأوقات.
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