مستثمرون يهددون مؤسس تليجرام : إما تعويضات مالية أو دعوى قضائية

جدة - نرمين السيد - بعث مستثمرو مؤسسة Da Vinci Capital إلى مؤسس موقع "تليجرام" بافل دوروف، ونائبه، إيليا بيريكوبسكى، برسالة يطالبون فيها بتعويض عن خسائر تكبدوها نتيجة فشل مشروع TON، وهو مشروع العملة الافتراضية التابع للشركة.





وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم الإخبارى، قال المستثمرون فى رسالتهم، إن خسائرهم بلغت 100 مليون دولار، لافتا إلى أن المستثمرين أمهلوا "تليجرام" أسبوعين لدفع تعويضات مالية وقالوا إنهم سيرفعون دعوى ضد شركتى "تليجرام" و"تون" إلى المحكمة فى حال رفض "تليجرام "دفع المبلغ. جدير بالذكر، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد رفعت عام 2019 دعوى قضائية ضد "تليجرام" إثر طرح الشركة بشكل أولى عملتها الرقمية "غرام" أتاحت لها جذب استثمارات بقيمة قرابة 1.7 مليار دولار.

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