مميزات نظارة آبل الجديدة منها الميكروفونات والتنظيف التلقائى

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الشركة أن "Apple Glass" تستعين بالميكروفونات لتعقب الأصوات إلى مواقعها بالإضافة إلى خاصية التنظيف التلقائى.
وأوضحت صور براءة الاختراع لتلك النظارة الذكية أن الجزء الجزء الأمامى منها يحتوى على الميكروفونات التى ترصد الأصوات من اتجاهات مختلفة لتحديد موقع المصدر، وفقا لموقع "جيزتشاينا".
أما بالنسبة لخاصية التنظيف الذاتى، فتشير براءة الاختراع إلى أن "آبل جلاس" ستقوم بتنظيف عدساتها، باستخدام الاهتزاز الميكانيكى لإزالة الغبار عن سطح العدسة لتجنب تضرر الرؤية والعرض وتآكل العدسة مع مرور الوقت.
وأشارت تسريبات إلى استعداد أبل لاختبار نظارتها الجديد خلال 6 إلى 9 أشهر، مع تحسين وزن النظارة وعمر البطارية.
ويتوقع الخبراء أن تلك النظارة الجديدة أكثر أهمية من آيفون، لكونها تضم العديد من إمكانيات الهاتف دون الحاجة إلى إخراج الجهاز من جيب المستخدم أو لمسه.
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