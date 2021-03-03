صور- على طريقة إندونيسيا.. أزياء غريبة لـ أيو موليدا

جدة - نرمين السيد - وشاركت موليدا فى العديد من المشاركات بمسابقات ملكات الجمال، وفازت بلقب بوتيرى إندونيسيا 2020، ومثلت بلدها فى مسابقة ملكة جمال الكون فى نفس العام. وتعد عارضة الأزياء موليدا هى المندوب الثالث من جاوة الشرقية التى توجت بلقب بوترى إندونيسيا بعد بوترى رايماواستى فى عام 2007 وإلفيرا ديفيناميرا فى عام 2014. ونالت إطلالات الإندونيسية أيو موليدا إعجاب جمهورها، لكونها تحرص على نشر أزيائها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" ومشاركة متابعيها بأغرب ملابسها.

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