تويتر تطرح غرف دردشة صوتية لمستخدمى آيفون

جدة - نرمين السيد - وبدأت الشركة فى فتح غرفة الدردشة الصوتية الخاصة بها "Spaces"، لمستخدمى نظام تشغيل أندرويد، ويمكن لمستخدمى تطبيق المنصة الاجتماعية على نظام "أندرويد" الانضمام والاستماع إلى "Spaces" أيضا. وتعد غرف الدردشة الصوتية، التى أتاحتها منصة "تويتر"، منافسًا لتطبيق الغرف الصوتية "Clubhouse". ويمكن لمستخدمى نظام تشغيل أندرويد فى الوقت الحالى التحدث والاستماع إلى المحادثات فى غرف الدردشة "Spaces" ولكن لا يمكنهم استضافة محادثاتهم الخاصة حتى الآن. وقال متحدث باسم "تويتر" إن مستخدمى نظامى تشغيل أندرويد، وiOS سيكونون قادرين على البدء والاستماع إلى غرف الدردشة "Spaces" قريبا.

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