أول تلفزيون قابل للطى يظهر من تحت الأرض

جدة - نرمين السيد - ويتمتع الجهاز بميزة جديدة وهى طيه وإخفاؤه تحت الأرض، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

وبمجرد لمس الزر يرتفع عمود من تحت الأرض بدون صوت أو إزعاج، وينفتح ليكشف عن شاشة من نوع "ميكرو ليد MicroLED " بدقة 4k، مثبتة بقاعدة من الألومنيوم.

ويتكون التلفزيون من 5 شاشات منفصلة قابلة للطى، وتظهر عند تثبيتها بمكانها كأنها شاشة عرض.

ويبلغ مقاس الشاشة حوالى 165 بوصة، ويتم طرحه فى الربع الثالث من 2021 بسعر 400 ألف دولار.