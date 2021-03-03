المونتير مصطفى صلاح: مشاهدة العمل أكثر من مرة طريقك لتعلم المونتاج

جدة - نرمين السيد - وذكر "صلاح"، فى تصريحات تلفزيوينة، أن تعلم المونتاج، يحتاج أولا لاختيار الجهاز المفضل للشخص، سواء كان هاتفًا محمولًا أو "كمبيوتر"، مشيرًا إلى أن التعديلات ليست (effect) فقط: "لما تيجى تتعلم المونتاج، متكونش مستنى تصوير حاجة عشان تتعلم، فمثلا تروح تتفرج على فيلم وأتعلم تعمل إعلان تشويقى للفيلم غير الأصلى، وهتكتشف أشياء كثيرة أثناء رحلة المونتاج".
وتابع: "أحسن طريقة يتعلم بها المونتير مشاهدة العمل أكثر من مرة، ويضع نفسه مكان المخرج ومدير التصوير، وكل ما يتفرج على الفيلم أكثر سيشاهد تفاصيل أكثر"، مضيفًا: "أنصح كل مونتير مبتدئ باستخدام كل الأدوات المتاحة له مثل فيس بوك وإنستجرام، ويتواصل مع كل المونتيرين الكبار ليتعلم منهم، وعليه نشر شغله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لتزيد شعبيته".
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