المونتير مصطفى صلاح: مشاهدة العمل أكثر من مرة طريقك لتعلم المونتاج

جدة - نرمين السيد - وذكر "صلاح"، فى تصريحات تلفزيوينة، أن تعلم المونتاج، يحتاج أولا لاختيار الجهاز المفضل للشخص، سواء كان هاتفًا محمولًا أو "كمبيوتر"، مشيرًا إلى أن التعديلات ليست (effect) فقط: "لما تيجى تتعلم المونتاج، متكونش مستنى تصوير حاجة عشان تتعلم، فمثلا تروح تتفرج على فيلم وأتعلم تعمل إعلان تشويقى للفيلم غير الأصلى، وهتكتشف أشياء كثيرة أثناء رحلة المونتاج".

وتابع: "أحسن طريقة يتعلم بها المونتير مشاهدة العمل أكثر من مرة، ويضع نفسه مكان المخرج ومدير التصوير، وكل ما يتفرج على الفيلم أكثر سيشاهد تفاصيل أكثر"، مضيفًا: "أنصح كل مونتير مبتدئ باستخدام كل الأدوات المتاحة له مثل فيس بوك وإنستجرام، ويتواصل مع كل المونتيرين الكبار ليتعلم منهم، وعليه نشر شغله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لتزيد شعبيته".