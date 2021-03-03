سكان روسيا يستعدون لإحياء التقاليد والمهرجانات الشتوية

جدة - نرمين السيد - ويعد من أشهر المهرجانات الشتوية "سباق الترويكا التقليدى"، وهو سباق يشارك فيه سبع فرق بالعربات والأحصنة، حيث تجر ثلاثة أحصنة عربات وتسير حول مسار ملئ بالعقبات لتتخطاها وسط محبى هذه الرياضة.

ويعود تقليد سباق الترويكا إلى 200 عام، ويرجع أصل كلمة ترويكا إلى القرن الـ 17، وهو لفظ كان يستخدم فى اللغة الروسية لوصف نوع من أنواع عربات التنقل التى يتقدمها ثلاثة جياد تجرها وكانت تمثل أكثر وسائل المواصلات رفاهية فى فترة استخدام الخيول كوسيلة نقل.

ومع مرور وتعاقب العصور اختفت الخيول من الشوارع، واحتلت السيارات أماكن العربات الخشبية، وإن الترويكا أصبحت تقليدا شعبيا ترفيهيا يعاد ذكره خلال فصل الشتاء.

وتبلغ أقصى سرعة تصل إليها الترويكا هى 45 و50 مترا فى الساعة وهى سرعة عالية جدا للمركبات وخلالها تجعل الترويكا ترتبط بالمركوب ارتباطا وثيقا، وفقا لما جاء فى روسيا اليوم.