خارقة.. سنغافورة تكشف عن أول طائرة مقاتلة بدون طيار

جدة - نرمين السيد - كشفت سنغافورة عن مواصفات طائرتها الخارقة، مؤكدة أنها تفوق سرعة الصوت. وأوضحت سنغافورة، أن طائرتها تعد أول طائرة مقاتلة مسيرة فى العالم بدون طيار، سعرها بين 9 و16 مليون دولار.





وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أطلقت شركة "كيلى إيروسبيس" التى تتخذ من سنغافورة مقرا لها، رسميا فى الثانى من مارس الجارى، أول مركبة جوية عسكرية مسيرة فى العالم. وأطلقت الشركة عليها اسم "السهم"، وهى قادرة على حمل محرك واحد مصنوع من ألياف الكربون الخفيف، وتسمح بقراءة سرعات تفوق سرعة الصوت. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الطائرة مصممة بصورة تستطيع من خلالها القيام بعمليات قتالية أو مهام استطلاع محددة. وأكدت "كيلى إيروسبيس" أن تصميم الطائرة يمنح قوة إضافية فى المعارك الجوية، فى ظل المهام المتعددة التى تستطيع القيام بها.

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