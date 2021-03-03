المحكمة تغرم صحيفة بريطانية انتهكت خصوصية ميجن ماركل

جدة - نرمين السيد - غرم القضاء البريطانى، الثلاثاء، الشركة الناشرة لصحيفة "مايل أون صنداى" الشعبية البريطانية 450 ألف جنيه استرلينى، أى ما يعادل 628 ألف دولار لزوجة الأمير هارى ميجن ماركل بدل مصاريف دعوى كسبتها ضد الصحيفة لنشرها رسالة وجهتها إلى والدها.





وكانت الممثلة الأمريكية السابقة صاحبة الـ39 عاما، ربحت فى 11 فبراير الماضى، الدعوى التى رفعتها ضد الصحيفة الواسعة الانتشار واتهمتها فيها بالتعدى على خصوصيتها من خلال نشرها عام 2019 مقتطفات من رسالة وجّهتها إلى والدها توماس ماركل. وكانت الرسالة بعد أشهر من زواج ميجن من هارى الذى لم يحضره والدها، وطلبت من والدها فى الرسالة الكف عن الكذب فى وسائل الإعلام بشأن علاقتهما المشوبة بالفتور. وأعلن وكلاء الدفاع عن الصحيفة أنهم يعتزمون استئناف القرار. وطالب محامو الممثلة السابقة بنشر اعتذار فى الصفحة الأولى من الصحيفة على إثر الحكم الذى صدر الشهر الماضى.

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