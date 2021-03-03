فى روما .. خدمة جديدة لتوصيل الفنون إلى المنازل والحدائق

جدة - نرمين السيد - ولجأت بعض الفرق الفنية بمختلف دول أوروبا وأمريكا فى التفكير خارج الصندوق، وقام بعضهم بالوقوف فى الشوارع أو خلف النافذات الزجاجية للغناء وتخفيف القلق والتوتر للأفراد وخصوصا المصابين، ويساهم ذلك فى رفع المناعة وحمايتهم من كورونا أو سرعة شفاؤهم.

وقدمت الفرق الفنية سواء الغنائية أو التمثيلية فى روما خدمة جديدة للحفاظ على استمرار الفن وذلك من خلال توفير المسرح عند الطلب للزبائن وتوصيله مباشرة إلى عتبة المنازل أو الحدائق المحلية.

وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمجموعة من العائلات بالجلوس فى أرضية حديقة مجاورة لمنزلهم وأمامهم ممثلة واحدة من فنانات العاصمة الإيطالية اللواتى شاركن فى المبادرة الجديدة تدعى "ميشيلا سيزاريتى سالفى" تقدم عرضا فنيا لبث الفرحة والمتعة فى نفوس هؤلاء، وفقا لما جاء فى شبكة "يورو نيوز".