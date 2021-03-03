بدء من أبريل.. ساوند كلاود تطرح خدمة جديدة للدفع

جدة - نرمين السيد - ورحب الموسيقيون بتلك الخدمة من أجل دفع أجور أكثر عدلا، وأصبحت "ساوند كلاود" أول خدمة بث صوتى تبدأ فى توجيه رسوم المشتركين إلى الفنانين المستقلين الذين يدعمونهم.

وتحصل خدمات البث مثل سبوتيفاى وديزير وآبل مدفوعات الاشتراك في وعاء كبير واحد وتوزعها على الفنانين الذين لديهم أكثر مرات الاستماع العالمية، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

وأثارت تلك الخدمة حالة من الجدل بين الفنانين والنقابات لاعتقادهم بأنه نظام غير عادل، وستبدأ "ساوند كلاود" في توجيه الرسوم المحصلة من كل مشترك فقط إلى الفنانين الذين يبثون لديها، بدءا من 1 أبريل المقبل.

ولن تنطبق تلك الخدمة سوى على 100 ألف فنان مستقل يجنون دخلا مباشرا من خلال الموقع.

وأوضحت شركة "ساوند كلاود" فى بيان لها، أن نظام الدفع الجديد المعروف باسم "إتاوات المعجبين" أو "النموذج المرتكز على المستخدم"، من شأنه تمكين المستمعين وتشجيع تنوع أكبر فى الأنماط الموسيقية.

وأضافت فى بيان أن الفنانين الآن مجهزون بشكل أفضل لتنمية حياتهم المهنية من خلال إقامة علاقات أعمق مع معجبيهم الأكثر تفانيا، ويمكن للمعجبين التأثير بشكل مباشر فى كيفية دفع رواتب فنانيهم المفضلين.