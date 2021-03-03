فيديو : الأولى من نوعها.. اكتشاف سمكة قرش مضيئة

جدة - نرمين السيد - وقام الباحثون برصد القرش النادر والغريب (Kitefun) قبالة الساحل الشرقى لنيوزيلندا خلال مسح أجرى العام الماضى، إلى جانب سمكتين من أسماك القرش من نوع الفانوس ذات اللون الأسود وقرش الفانوس الجنوبى.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد يصل طول سمكة القرش المكتشفة من نوع "كيتفين" لنحو ستة أقدام (1.8 متر) ويعيش عادة على عمق يقدر بنحو 984 قدما (299 مترا) تحت سطح البحر، ما يجعله من أكبر الفقاريات المتوهجة فى العالم المعروفة إلى يومنا هذا.

تعيش هذه الكائنات البحرية الفريدة فى منطقة من المحيط يطلق عليها اسم "منطقة الشفق"، والتى تمتد لمسافة 3200 قدما (975 مترا) تحت مستوى سطح البحر وبعيدا عن الضوء.

وتشير الدراسات إلى أن هذه الأسماك العملاقة تستخدم الضوء كطريقة للتمويه بسبب ندرة أماكن الاختباء فى هذه المياه العميقة وتجنبها الوقوع كفريسة للأسماك القرش الأخرى.