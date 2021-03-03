رشفة شاى طائشة تتسبب فى قطع إصبعين من يد عامل آسيوى بدبى

جدة - نرمين السيد - تسببت رشفة شاى تطايرت من عامل آسيوى تجاه زميله فى إحدى المطاعم بمدينة دبى الإماراتية، إلى أن استل الأخير سكينا وقطع إصبعين من زميله، ليحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، والإبعاد من الإمارات.





ودفع العامل الآسيوى ثمنا باهظا لعدم تحكمه على كأسة شاى تطايرت من فمه رشفات على زميله فى المطعم، الذى رد التحية بأحسن منها -حسبما أفادت صحيفة عكاظ - فقذفه بكأس مماثلة ثم استل سكينا وأصابه بعاهة مستديمة بانتزاع إصبعين من يده.

وقضت محكمة جنايات دبى بالغرامة 3000 درهم فى القضية ذاتها على شريك فى المطعم، هدد المجنى عليه بترحيله وفصله من الشركة إذا حرر بلاغا بالواقعة.

وقال المجنى عليه، صاحب الرشفة الطائشة، فى تحقيقات النيابة إن الرشفة سقطت بالخطأ على المتهم، الذى ثأر منه برد فعل مماثل ثم سدد له طعنات، أصابت يده اليسرى بعاهة مستديمة.

وأضاف المجنى عليه أنه بعد استكمال علاجه عاد إلى مقر عمله، للحصول على شهادة طبية فترصد له المتهم الثانى الشريك بالمطعم، وهدد بترحيله إن أصر على فتح البلاغ ضد المتهم الأول، الذى أفاد فى تحقيقات النيابة بأنه لم يقصد إيذاء العامل، وأن شريكه فى المطعم وعد المصاب بالتكفل بنفقات علاجه، غير أن العامل رد المبلغ وحرر بلاغا لدى السلطات.