جدة - نرمين السيد - اكتشف علماء بالجامعة الكاثوليكية فى مدينة لوفان بدولة بلجيكا، بالتعاون مع المعهد الوطنى لأبحاث المياه والغلاف الجوى فى نيوزيلند، 3 أنواع من أسماك القرش تضىء ليلا فى الظلام، وهذا ما يكشف مدى إبداع المولى، سبحانه وتعالى، فى خلق جميع الكائنات.





وكشف العلماء، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية أن أسماك القرش المضئية هى "سمكة القرش كيتفين، والقرش الأسود، والقرش الجنوبى"، لافتين إلى أنها توجد فى أعماق البحار قبالة ساحل نيوزيلندا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأسماك لم تعرف بأنها تتميز بالفقاريات المضيئة من قبل، ويتم هذا التلألؤ البيولوجى بفضل الآلاف من الخلايا الضوئية الموجودة داخل جلد أسماك القرش الثلاثة. وأكد الباحثون أنه يصل حجم الكيتيفين وحده إلى 180 سم، ويمكن رؤيته فى أعماق تتراوح من 50 إلى 1800 متر، ويوجد عادة تحت عمق 300 متر، وعثر عليه مع النوعين الآخريين بمنطقة الشفق بالمحيط الهادى فى أعماقها التى تتراوح من 200 إلى 1000 متر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور - بتنور بالليل .. علماء يكتشفون 3 أنواع من سمك القرش تضىء فى الظلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.