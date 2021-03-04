خاصية جديدة فى واتساب تتيح مسح الصور تلقائيا

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا نكست ويب"، أداة الإزالة الجديدة ستكون للصور، وذلك بعد أن أعلن "واتساب" العام الماضى، عن خاصية المحادثات سريعة الزوال، ولكنها اقتصرت على الرسائل النصية فقط.

وقال الموقع، إن إزلة الصور بالخاصية الجديدة سيكون فى وقت أسرع، مما يستغرقه الزوال التلقائى للمحادثات النصية، والذى يصل إلى 7 أيام.

ويعمل المطورون على تعديل هذه الخاصية بحيث يتم حذف الصور تلقائيًا بمجرد خروج المستخدم من المحادثة، ولن يتم السماح بإعادة تحميلها.

وستكون هذه الخاصية متوفرة لنظامى تشغيل "IOS" و"أندرويد"، إلا أن واتساب لم تعلن حتى الآن عن الموعد تفعيلها.