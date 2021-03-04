صور .. طريقة ارتداء الدانتيل فى ربيع 2021

جدة - نرمين السيد - ويساعد قماش الدانتيل فى ظهور مرتديته بصور أكثر أناقة وفخامة، كما تتناسب مع الإطلالات اليومية المختلفة سواء الكاجوال أو الخروجات المسائية. وتستعين الفتيات خلال الإطلالات الربيعية الكاجول بالملابس المصممة من قماش الدانتيل، وخلال الخروجات النهارية يمكن ارتداء فستان قصير مع حزام أنيق على الخصر. وتلجأ الفتيات إلى ارتداء بنطلون أسود ذى أرجل واسعة من قماش الدانتيل الثقيل، المكون من الفيسكوز والقطن بنسب متساوية تقريباً، مع بطانة قصيرة مصممة من قماش الفيسكوز والحرير. وللحصول على إطلالة أنيقة جذابة بمكن ارتداء بلوزة مصممة من الدانتيل ذات خامة مريحة تناسب الخروجات النهارية فى ربيع 2021. ولضمان الظهور بشكل أنيق خلال الخروجات المسائية فى الربيع يمكن ارتداء جمبسوت قصير من الدانتيل.

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