مواصفات هاتف Realme C21 الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Realme C21" بشاشة كبيرة الحجم يبلغ قياسها 6.5 بوصة كما أنها ذات دقة عالية فهى من نوع LCD، ويضم ثلاث كاميرا خلفية، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى.
وتصل دقة الكاميرا الرئيسية إلى 13 ميجابيكسل وبدقة 2 ميجابيكسل أحادية اللون، وأخرى بدقة 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب مستشعر بصمات الأصبع، بينما الكاميرا الأمامية تأتى بدقة 5 ميجابيكسل.
وتحتوى بطارية الجهاز على بطارية بقوة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، وسيأتى قترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وفقا لموقع "gsmarena".
ويتوفر الجهاز بألوان عدة منها الأسود والأزرق، كما أنه من المتوقع أن يأتى بسعر 155 دولار.
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