أبرز أزياء لـ المكسيكية أراسيلى أرامبولا

جدة - نرمين السيد - ولم تكتف أراسيلى بموهبتها فى مجال عرض الأزياء فقط بل انطلقت لتصبح ممثلة ومغنية، وتكتب أرسيلى الأغانى أيضاً وتعزف على الجيتار.

وتتميز أرسيلى بحبها لعائلتها، كما تعشق الخروج مع أصدقائها، وتغيير مظهرها فى كل يوم وكل بضعة شهور تُغير لون شعرها، فى البداية لونت شعرها بالأزرق الداكن وجعلته بخصلات طويلة وبعد ذلك جعلته مظلم باللون الأسود.

ونالت أرسيلى شهرة واسعة فى المكسيك لإطلالاتها الأنيقة الجذابة التى نالت بها إعجاب جمهوره، حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء فى المسكيك.