الصين تنشر صورا عالية الدقة للمريخ

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة فى بيان اليوم، أن الصور تشمل صورتين بانكروماتيتين وصورة ملونة واحدة، وأنه تم التقاط الصورتين البانكروماتيتين بواسطة كاميرا "تيانون-1" عالية الدقة على مسافة 330 إلى 350 كم فوق سطح المريخ، بدقة حوالى 70 سنتيمترا.

وأوضحت أنه تظهر فى الصور الثلاث بوضوح التضاريس المريخية، مثل الحفر الصغيرة والتلال الجبلية والكثبان الرملية، فيما تشير التقديرات إلى أن قطر أكبر حفرة تصادم فى الصور يبلغ حوالى 620 مترا. وأضافت الهيئة أن الصورة الملونة هى لمنطقة القطب الشمالى للكوكب الأحمر، والتى التقطتها الكاميرا متوسطة الدقة، وهى نوع من الكاميرات قادرة على كل من التعريض التلقائى والتعريض للضوء بالتحكم عن بعد، ما يمكنها من رسم الخرائط لصور الاستشعار عن بعد لكوكب المريخ بأكمله ومسح تضاريس الكوكب. وأطلقت الصين المسبار "تيانون-1" يوم 23 يوليو 2020، ودخلت المركبة الفضائية التى تتكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط وعربة جوالة، مدار الوقوف حول المريخ بعد إجراء مناورة مدارية يوم 24 فبراير الماضى، حيث يجرى المسبار مسوحات علمية منذ 26 فبراير.

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