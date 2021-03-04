جدة - نرمين السيد - ويستهدف الهاتف الجديد لسامسونج فئة الشباب لكونه يتمتع بقدرته الفائقة على مقاومة الماء والغبار، وفقا لما جاء فى موقع "gizchina". ويأتى الهاتف بشاشة Full HD تبلغ مساحتها 6.5 بوصة، وذاكرة وصول عشوائى رام بسعتى 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 أو 256 جيجابايت. ويحتوى على بطارية بقوة 4800 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، والشحن اللاسلكى بقدرة 15 وات. ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف بسعر 780 دولار، ويعد ذلك أقل تكلفى فى إصدار Galaxy S21.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للشباب.. سامسونج تطرح هاتفا يقاوم الغبار والماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.