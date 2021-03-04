على طريقة المطاعم .. طريقة تحضير بروستد الدجاج

جدة - نرمين السيد - ولكن مع انتشار فيروس كورونا، لجأت الأمهات إلى تعلم جميع الوصفات وطهيها فى المنزل للحماية من الإصابة. ولتحضير بروستد الدجاج على طريقة المطاعم، نحتاج إلى: -زيت غزير. -كوب طحين لتتبيل الدجاج. -دجاجة مقطعة إلى 12 قطعة. -ربع كوب من الخل الأبيض. -2 ملعقة صغيرة من الملح. -ملعقة صغيرة من بودرة الثوم. -ملعقة صغيرة من الفلفل الحار. لخليط الدجاج: -5 بيضات. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -كوب من الحليب. لتغليفة الدجاج: -3 أكواب من الطحين. -2 كوب من كورن فليكس. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير: تتبل قطع الدجاج بالخل الأبيض والملح والثوم البودرة والفلفل الحار وتترك لمدة 4 ساعات. وفى وعاء جانبى يخفق البيض مع الملح والفلفل الأسود وكوب من الحليب. وفى وعاء آخر يخلط الطحين مع الكورن فليكس والبيكنج باودر والملح والفلفل الأسود لتحضير تغليفة الدجاج. وتمرر قطع الدجاج بكوب الطحين ثم البيض ثم خليط الطحين والكورن فليكس ووضعهم بجانبا. ويسخن الزيت على النار ثم قلى الدجاج وتحميرها ختى تقرمس من جميع الجهات لتنضج، ثم تقدم ساخنا.

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