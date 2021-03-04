عربيتك .. ازدحام بكوبرى الفردوس والأوتوستراد

جدة - نرمين السيد - أكد محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، أن معدلات سير حركة السيارات حاليًا تتراوح بين 60 لـ65%، خصوصًا بعد عودة الطلاب للمدارس، وانطلاق الامتحانات، تامر الذى يضاعف الحركة المرورية.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عربيتك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى معتز عاطف، اليوم الخميس، أن الحركة المرورية فى محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل جيد وطبيعى.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، وهناك بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى الأوتوستراد للمتجه إلى المعادى والقادم من المنيب، وأعلى المرج للمتجه إلى نفق السلام.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد ما عدا أمام مترو الجامعة للقادمين من أعلى كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى، ونصح بسلوك شارع الجامعة أو الأوتوستراد.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة بها بعض الأحجام المرتفعة فى مطلع كوبرى الفردوس فى الاتجاه القادم من السيدة عائشة ونفق الأزهر إلى صلاح سالم، ووجود منطقة أعمال أسفل كوبرى السيدة عائشة وبالتالى نصح القادمين من مجرى العيون بسلوك منطقة الملك الصالح أو كورنيش النيل للمتجهين إلى وسط المدينة.

وأشار إلى أن محور 26 يوليو يعمل بشكل جيد، مضيفا وجود بعض الأعمال والتحولة المرورية عند منزل كوبرى المشير أبو الغزال بمنطقة النادى الأهلى للقادم من مساكن شيراتون إلى محور النصر.

وللقادمين من الجيزة إلى القاهرة يفضل سلوك تلك الكبارى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.